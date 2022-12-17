В Минобороны РФ подтвердили нанесение массированного удара по объектам энергетики на Украине
Российские военные 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Об этом заявило Министерство обороны России.
Отмечается, что цель удара была достигнута. Он был совершен
с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отмечает Минобороны РФ.
Накануне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru