В Минобороны РФ подтвердили нанесение массированного удара по объектам энергетики на Украине

Российские военные 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Об этом заявило Министерство обороны России.

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Отмечается, что цель удара была достигнута. Он был совершен

с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отмечает Минобороны РФ.

Накануне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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