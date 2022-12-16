«Ответ за Донецк?»: Киев задрожал от ракетных атак, Украина наполовину обесточена

БЕЗ МЕТРО И СВЕТА

Первая информация о взрывах на территории Украины появилась около 10 утра 16 декабря. Местные СМИ писали о «ракетных атаках», в результате которых оказались полностью обесточены Полтава и Харьков. Отмечалось, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Вскоре появилась информация о взрывах в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Виннице, Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской и Одесской областях.

Около 11:00 мэр Киева Виталия Кличко написал в Telegram, что на фоне взрывов рекомендует всем спрятаться в укрытия. Ближе к полудню он сообщил о полной остановке киевского метро из-за перебоев с электричеством, а также о проблемах с водоснабжением города.

Офис президента Украины подтвердил аварийные отключения электроэнергии по всей стране.

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — написал в Telegram замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко.

Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию, там сообщили о потери более 50% потребления энергосистемы страны.

Очевидцы сообщают об очередях на заправки в Днепропетровске, в Кременчуге Полтавской области отключилось отопление, а в Харькове, как и в Киеве, встало метро.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали информацию о пятничных взрывах на Украине, однако сообщили об успешных атаках на донецком направлении.

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили на территории Донецкой и Луганской народных республик пять групп диверсантов.