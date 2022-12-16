«Ответ за Донецк?»: Киев задрожал от ракетных атак, Украина наполовину обесточена
В Минобороны РФ пока не подтвердили нанесение ударов по Украине, Медведев обратился к «сакральным источникам», а Швыткин предсказал «жесткий ответ» за Донецк.
В Киеве, Харькове, Запорожье и других крупных городах Украины в пятницу гремят взрывы, в столице остановилось метро, повсеместно отключается электричество.
Минобороны РФ пока не подтверждало нанесение очередного массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины.
Между тем, политики допускают, что это может быть ответом на вчерашний удар Украины по Донецку, который стал сильнейшим с 2014 года.
БЕЗ МЕТРО И СВЕТА
Первая информация о взрывах на территории Украины появилась около 10 утра 16 декабря. Местные СМИ писали о «ракетных атаках», в результате которых оказались полностью обесточены Полтава и Харьков. Отмечалось, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Вскоре появилась информация о взрывах в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Виннице, Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской и Одесской областях.
Около 11:00 мэр Киева Виталия Кличко написал в Telegram, что на фоне взрывов рекомендует всем спрятаться в укрытия. Ближе к полудню он сообщил о полной остановке киевского метро из-за перебоев с электричеством, а также о проблемах с водоснабжением города.
Офис президента Украины подтвердил аварийные отключения электроэнергии по всей стране.
«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — написал в Telegram замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко.
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию, там сообщили о потери более 50% потребления энергосистемы страны.
Очевидцы сообщают об очередях на заправки в Днепропетровске, в Кременчуге Полтавской области отключилось отопление, а в Харькове, как и в Киеве, встало метро.
В Минобороны РФ пока не прокомментировали информацию о пятничных взрывах на Украине, однако сообщили об успешных атаках на донецком направлении.
«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили на территории Донецкой и Луганской народных республик пять групп диверсантов.
ОБСТРЕЛ ДОНЕЦКА И САКРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
На фоне пятничных атак вновь выступил с яркими заявлениями зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, разразившийся опусом о «законных военных целях».
«Вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества. Его по-разному воспринимают и в ходе нынешнего конфликта с нацистским режимом Украины. Например, на эту тему кстати и некстати любят упражняться русофобствующие маразматики из американского Сената. Однако есть то общее, что кроется в обычаях войны и международных конвенциях. Это правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут своё начало ещё в сакральных источниках», - начал Дмитрия Анатольевич в Telegram.
В завершение поста Медведев задался вопросом, можно ли считать гибридную войну и поставки оружия Украине вступлением НАТО «в войну против России?»
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин накануне говорил НСН, что в ответ на обстрел Донецка должен быть жесткий военный ответ – удар по Киеву.
«Должен быть дан жесткий военный ответ, я неоднократно подчеркивал, что нужно бить по Киеву. Речь, конечно, не идет об ударах по мирным жителям, их нужно наносить по энергетической инфраструктуре. Это уменьшает военный потенциал противника, но нужно поражать и военные объекты, местоположение которых нам известно», - подчеркнул Швыткин.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 15 декабря, что в четверг город подвергся самому массированному удару с 2014 года.
«Ровно в 7 часов утра украинские фашисты подвергли центр Донецка самому массированному удару, начиная с 2014 года. По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град!», - написал Кулемзин в Telegram.
По его данным, в Донецке были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома, школу, больницу и купол Преображенского собора. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
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