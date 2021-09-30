Стали известны сроки первого пуска ракеты «Циркон»

Названы сроки первого пуска ракеты «Циркон». Он пройдет в октябре в Белом море. Запустят ракету с атомной подводной лодки «Северодвинск». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, испытание пройдет из надводного положения субмарины.

В зависимости от его результатов следующий тест может быть запланирован в ноябре из-под воды по морской цели. Собеседник агентства уточнил, что в 2022 году испытания продолжатся.