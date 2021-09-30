Стали известны сроки первого пуска ракеты «Циркон»

Названы сроки первого пуска ракеты «Циркон». Он пройдет в октябре в Белом море. Запустят ракету с атомной подводной лодки «Северодвинск». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, испытание пройдет из надводного положения субмарины.

В зависимости от его результатов следующий тест может быть запланирован в ноябре из-под воды по морской цели. Собеседник агентства уточнил, что в 2022 году испытания продолжатся.

Американская гиперзвуковая ракета прошла успешные испытания

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, преимущество которой – большая скорость полёта по сравнению с аналогами из-за рубежа.

Ранее Министерство обороны РФ и НПО машиностроения подписали соглашение на поставку гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщает пресс-служба военного ведомства.

В сообщении уточняется, что госконтракт на поставку ракет 3М22 («Циркон»), предназначенных для поражения морских и наземных целей, был подписан в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
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