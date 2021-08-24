Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»

Министерство обороны РФ и НПО машиностроения подписали соглашение на поставку гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщает пресс-служба военного ведомства.

В сообщении уточняется, что госконтракт на поставку ракет 3М22 («Циркон»), предназначенных для поражения морских и наземных целей, был подписан в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в ходе форума «Армия-2021» Минобороны РФ заключило свыше 40 контрактов на 500 миллиардов рублей, сообщает телеканал «МИР 24».

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:Минобороны РФВооруженные Силы РФВооружениеЦиркон
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