США выделят военную помощь Украине на $300 млн
2 апреля 202203:56
США выделят Украине дополнительную военную помощь в размере $300 млн. Об этом заявил представитель Пентагона Джона Кирби.
«Министерство обороны США выделит до 300 миллионов долларов США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Киев попросил Вашингтон о передаче вооружения, в том числе противотанковых ракет, артиллерийских систем, зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов Су-25.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru