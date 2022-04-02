США выделят военную помощь Украине на $300 млн

США выделят Украине дополнительную военную помощь в размере $300 млн. Об этом заявил представитель Пентагона Джона Кирби.

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«Министерство обороны США выделит до 300 миллионов долларов США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Киев попросил Вашингтон о передаче вооружения, в том числе противотанковых ракет, артиллерийских систем, зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов Су-25.

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ФОТО: pixabay.com
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