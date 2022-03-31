СМИ: Украина попросила у США Су-25 российского производства

Украина попросила США о передаче вооружения, в частности противотанковых ракет, артиллерийских систем, зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает CNN.

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По данным телеканала, Киев передал в Конгресс список вооружений, который также включает в себя переданный противокорабельные ракеты и средства оптического наблюдения.

«В список также вошли боевые самолеты. В частности, речь идет о Су-25 — российском штурмовике, похожем на американский A-10 Warthog», — передает CNN.

Отмечается, что перечень содержит «неотложные потребности» украинского военного и гражданского руководства, пишет РИА ФАН.

Также в числе приоритетного вооружения, которое ожидает Киев, указаны разведывательные и ударные беспилотники, в том числе дроны-камикадзе «Выкидной нож», отмечают Известия.

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ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраина
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