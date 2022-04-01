«НАТО играет с огнем»: в МИД оценили поставки оружия на Украину
НАТО «играет с огнем», поставляя оружие на Украину. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец.
Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, Североатлантический альянс усиливает свой восточный фланг. В повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных НАТО, пишет RT.
«Еще тревожнее – военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнем», - подчеркнул Кобринец.
Ранее дипломат заявил о невозможности политического диалога с НАТО.
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