«НАТО играет с огнем»: в МИД оценили поставки оружия на Украину

НАТО «играет с огнем», поставляя оружие на Украину. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец.

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Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, Североатлантический альянс усиливает свой восточный фланг. В повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных НАТО, пишет RT.

«Еще тревожнее – военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнем», - подчеркнул Кобринец.

Ранее дипломат заявил о невозможности политического диалога с НАТО.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:УкраинаНАТОМИД РФ
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