США объявили о новом пакете военной помощи Украине в объеме $500 млн
США выделят очередной пакет военной помощи Украине на $500 млн. Он направлен на снабжение переданных Киеву истребителей F-16, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. Мероприятие проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.
Министр уточнил, что в очередной пакет помощи Украине войдут зенитные ракеты, боеприпасы, ракеты воздух - земля и другое оборудование для поддержки украинских F-16.
Власти США признают, что поставки Киеву вооружений, таких как истребители F-16, тактические баллистические ракеты ATACMS и танки Abrams, не смогли переломить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины, сообщил представитель американской администрации Reuters.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru