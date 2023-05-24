«Сразиться с Байденом на мушкетах»: Пригожин высказался о сотрудничестве ЧВК «Вагнер» с Мали

«Да, действительно, судя по реакции американцев, Мали сейчас будет наращивать производство суперсовременного вооружения. Но пока они этим занимаются, я думаю, что мы поступим так, как предлагают американские аналитики, и закупим мушкеты в Музее древностей в Бамако. Потому что я собираюсь, как это было на Су-24 над Бахмутом, сразиться теперь с президентом Байденом на мушкетах. Конечно, он может выставить за себя Джонни Деппа, он же капитан Воробей. Так что зрелище будет великолепное. Мали передает нам мушкеты из своего музея. ЧВК «Вагнер» и Мали сотрудничают по мушкетам. Заголовки в Washington Post будут отличные», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Официальный представитель МИД РФ Захарова, в свою очередь, заявила, что утверждения Госдепартамента США о якобы попытках ЧВК «Вагнер» приобрести в Мали вооружения для использования на Украине являются вбросом.

Ранее в интервью Константину Долгову Пригожин заявил, что военная операция на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо ввести военное положение и провести новую мобилизацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

