Захарова назвала вбросом информацию о попытках ЧВК «Вагнер» купить вооружение в Мали
Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что утверждения Госдепартамента США о якобы попытках ЧВК «Вагнер» приобрести в Мали вооружения для использования на Украине являются вбросом, сообщает РИА Новости.
По её словам, американскому Госдепу лучше обратить внимание на бесконтрольные поставки оружия Украине, которое уходит на чёрный рынок.
«Это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты», – заключила Захарова.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не давали Украине разрешения на передачу оборудования и вооружений за пределы ВСУ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова анонсировала ответ Москвы на новый пакет антироссийских санкций
- Источник: Главком ВСУ Залужный получил ранения головы при ракетном ударе под Херсоном
- Эдита Пьеха стала почетным гражданином Санкт-Петербурга
- Захарова: Россия против инициативы Украины по расширению зерновой сделки
- Умер бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби
- СМИ: Жорди Альба решил покинуть «Барселону»
- Захарова назвала поставки F-16 на Украину причиной дальнейшей эскалации конфликта
- В Белгородской области в результате атаки диверсантов повреждены не менее 500 домов
- Си Цзиньпин: Китай готов строить отношения с Россией на основе взаимной поддержки
- Налоговая разблокировала счета Инстасамки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru