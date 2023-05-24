Захарова назвала вбросом информацию о попытках ЧВК «Вагнер» купить вооружение в Мали

Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что утверждения Госдепартамента США о якобы попытках ЧВК «Вагнер» приобрести в Мали вооружения для использования на Украине являются вбросом, сообщает РИА Новости.

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По её словам, американскому Госдепу лучше обратить внимание на бесконтрольные поставки оружия Украине, которое уходит на чёрный рынок.

«Это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты», – заключила Захарова.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не давали Украине разрешения на передачу оборудования и вооружений за пределы ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАВооружениеЧВК "Вагнер"Мария Захарова

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