Захарова назвала вбросом информацию о попытках ЧВК «Вагнер» купить вооружение в Мали

По её словам, американскому Госдепу лучше обратить внимание на бесконтрольные поставки оружия Украине, которое уходит на чёрный рынок.

«Это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты», – заключила Захарова.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не давали Украине разрешения на передачу оборудования и вооружений за пределы ВСУ, сообщает RT.

