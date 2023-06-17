Специалисты МАГАТЭ на Запорожской АЭС пытались фотографировать блокпосты ВС РФ
Инспекторы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС во время последнего визита главы организации Рафаэля Гросси на станцию пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА Новости.
По его словам, отснятый материалы представители МАГАТЭ пытались куда-то переслать, однако им не удалось этого сделать.
Накануне стало известно, что украинская армия обстреляла миссию МАГАТЭ.
Гендиректор МАГАТЭ 15 июня посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он отметил, что после разрушения Каховской ГЭС Россия приняла меры для стабилизации ситуации на объекте, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru