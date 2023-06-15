Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси попала под обстрел

«Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», - рассказал Карчаа.

Он обвинил Киев в нарушении режима тишины. Советник уточнил, что Гросси прибыл в находящийся под контролем Украины город Запорожье.

Гендиректор МАГАТЭ 15 июня посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он отметил, что после разрушения Каховской ГЭС Россия приняла меры для стабилизации ситуации на объекте, передает «Радиоточка НСН».

