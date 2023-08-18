Советник Пушилина заявил об уничтожении основных сил ВСУ в Урожайном
Российские военные уничтожили с помощью тяжелого вооружения основную группировку ВСУ в Урожайном. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, у противника не получается перебросить резервы на этот участок, пишет RT.
«Подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах», — цитирует Гагина ТАСС.
Советник указал, что ВСУ не удалось выйти к флангам в районе населенного пункта. Потери личного состава и техники противника на этом участке продолжают расти.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Советник Пушилина заявил об уничтожении основных сил ВСУ в Урожайном
- Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Красноярском
- Прокуратура Иркутской области обвинила «ангарского маньяка» в убийстве трех женщин
- Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки
- Генпрокурор Краснов поручил проверить добычу золота
- Росавиация: Аэропорты Москвы работают штатно
- Австралия пообещала никогда не размещать у себя ядерное оружие
- Yeni Şafak: Глава МИД Турции обсудит с Лавровым и Кулебой зерновую сделку
- Крючков предупредил о возможных звуках взрывов в разных районах Крыма
- Завербованный украинский дезертир сдался российским военным под Херсоном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru