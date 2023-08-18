Советник Пушилина заявил об уничтожении основных сил ВСУ в Урожайном

По его словам, у противника не получается перебросить резервы на этот участок, пишет RT.

«Подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах», — цитирует Гагина ТАСС.

Советник указал, что ВСУ не удалось выйти к флангам в районе населенного пункта. Потери личного состава и техники противника на этом участке продолжают расти.

