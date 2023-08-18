Советник Пушилина заявил об уничтожении основных сил ВСУ в Урожайном

Российские военные уничтожили с помощью тяжелого вооружения основную группировку ВСУ в Урожайном. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

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По его словам, у противника не получается перебросить резервы на этот участок, пишет RT.

«Подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах», — цитирует Гагина ТАСС.

Советник указал, что ВСУ не удалось выйти к флангам в районе населенного пункта. Потери личного состава и техники противника на этом участке продолжают расти.

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ФОТО: РИА Новости
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