Советник Пушилина заявил, что российская армия закрепилась на востоке и юго-востоке Угледара

Российские военные закрепились на востоке и юго-востоке Угледара в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Комбат Ходаковский: ВСУ пытаются сопротивляться российскому наступлению на Угледар

По словам советника, на окраинах населенного пункта продолжаются серьезные бои, работает артиллерия.

«Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Советник подчеркнул, что существенную часть Угледара занимает промзона, в том числе две шахты, в которых могут укрываться украинские военные, и «быстрого наступления» в городе не будет.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ перебрасывают силы из-под Артемовска в Угледар.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНР
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