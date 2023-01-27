Советник Пушилина заявил, что российская армия закрепилась на востоке и юго-востоке Угледара
Российские военные закрепились на востоке и юго-востоке Угледара в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По словам советника, на окраинах населенного пункта продолжаются серьезные бои, работает артиллерия.
«Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Советник подчеркнул, что существенную часть Угледара занимает промзона, в том числе две шахты, в которых могут укрываться украинские военные, и «быстрого наступления» в городе не будет.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ перебрасывают силы из-под Артемовска в Угледар.
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