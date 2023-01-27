Советник Пушилина заявил, что российская армия закрепилась на востоке и юго-востоке Угледара

По словам советника, на окраинах населенного пункта продолжаются серьезные бои, работает артиллерия.

«Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Советник подчеркнул, что существенную часть Угледара занимает промзона, в том числе две шахты, в которых могут укрываться украинские военные, и «быстрого наступления» в городе не будет.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ перебрасывают силы из-под Артемовска в Угледар.

