Марочко: ВСУ усиливают позиции в Артемовске, чтобы избежать окружения
Украинское командование усиливает группировку войск в Артемовске в Донецкой народной республике для предотвращения полного окружения города. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта. Усилены позиции в районе дорог снабжения», — цитирует офицера ТАСС.
Как отметил Марочко, артиллерия ВСУ усилила работу и ведет огонь по российским силам из района Часова Яра, указывает телеканал «360».
Ранее стало известно, что Украина отказалась выводить войска из Артемовска, напоминает РИА ФАН. ВСУ намерены продолжать оборону и «дальнейшее усиление позиций».
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