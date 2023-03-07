Марочко: ВСУ усиливают позиции в Артемовске, чтобы избежать окружения

Украинское командование усиливает группировку войск в Артемовске в Донецкой народной республике для предотвращения полного окружения города. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Пригожин заявил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска

«Отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта. Усилены позиции в районе дорог снабжения», — цитирует офицера ТАСС.

Как отметил Марочко, артиллерия ВСУ усилила работу и ведет огонь по российским силам из района Часова Яра, указывает телеканал «360».

Ранее стало известно, что Украина отказалась выводить войска из Артемовска, напоминает РИА ФАН. ВСУ намерены продолжать оборону и «дальнейшее усиление позиций».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВСУ
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