В ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

«Наши войска ... контролируют практически половину Артемовска», — отметил советник.

По его словам, российские силы взяли под контроль все дороги, ведущие в населенный пункт, отмечает RT.

Ранее Гагин сообщил, что Артемовск находится в оперативном окружении. По словам советника, в городе остаются около десяти тысяч украинских военнослужащих, пишет Ura.ru.

