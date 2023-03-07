В ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

Российские военные контролируют почти половину Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Наши войска ... контролируют практически половину Артемовска», — отметил советник.

По его словам, российские силы взяли под контроль все дороги, ведущие в населенный пункт, отмечает RT.

Ранее Гагин сообщил, что Артемовск находится в оперативном окружении. По словам советника, в городе остаются около десяти тысяч украинских военнослужащих, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНР
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