Сорвана эвакуация мирных граждан из Мариуполя

Сорвана эвакуация мирных граждан по гуманитарному коридору из Мариуполя, который по просьбе вице-премьера Украины Ирины Верещук. Причиной срыва стал обстрел украинских формирований с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

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«Мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко», — цитирует сообщение Газета.ru.

По данным ведомства, российские военные сумели вывести граждан из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения. Известно о том, что один из военнослужащих пострадал.

Ранее президент Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Кремле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассДНРЭвакуацияОбстрел
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