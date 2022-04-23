Сорвана эвакуация мирных граждан из Мариуполя
Сорвана эвакуация мирных граждан по гуманитарному коридору из Мариуполя, который по просьбе вице-премьера Украины Ирины Верещук. Причиной срыва стал обстрел украинских формирований с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
«Мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко», — цитирует сообщение Газета.ru.
По данным ведомства, российские военные сумели вывести граждан из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения. Известно о том, что один из военнослужащих пострадал.
Ранее президент Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Кремле.
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