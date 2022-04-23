Сорвана эвакуация мирных граждан из Мариуполя

«Мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко», — цитирует сообщение Газета.ru.

По данным ведомства, российские военные сумели вывести граждан из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения. Известно о том, что один из военнослужащих пострадал.

Ранее президент Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Кремле.

