Делягин предложил втрое повысить оклады солдат срочной службы

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к министру обороны Андрею Белоусову с предложением увеличить денежное довольствие для военнослужащих срочной службы как минимум в три раза. Копия письма оказалась в распоряжении «Газеты.Ru».

В обращении парламентарий отметил, что даже после планируемой индексации оклад солдат и сержантов составит 2492 рубля, чего, по его словам, «явно недостаточно для покрытия минимальных потребностей». Делягин указал, что срочники не могут на эти средства приобрести предметы личной гигиены, заменить изношенные элементы обмундирования или даже купить сигареты.