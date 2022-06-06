СМИ: Зеленский признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские военные с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен Вооруженным силам РФ, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В МИД не исключили возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»

В Telegram-канале издания говорится, что украинский лидер заявил о сдаче в плен 2,5 тысячи украинских военных, вопросом обмена которых занимается главное управление разведки минобороны Украины.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаПленныеМариупольВладимир Зеленский
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