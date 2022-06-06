СМИ: Зеленский признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с «Азовстали»

В Telegram-канале издания говорится, что украинский лидер заявил о сдаче в плен 2,5 тысячи украинских военных, вопросом обмена которых занимается главное управление разведки минобороны Украины.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена.