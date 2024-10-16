СМИ: За два месяца ВС РФ взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за 2023 год
16 октября 202404:31
Российские военные начали активно продвигаться на фронте, сообщает в Telegram украинский проект UA War Infographics.
За два месяца ВС РФ взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год.
В первом полугодии РФ удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе - 351, а в сентябре 468 квадратных километров. Проект отмечает, что это произошло из-за дефицита оружия и изменения в тактике российских военных.
В ФРГ считают, что Украина не сможет провести контрнаступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru