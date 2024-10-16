СМИ: За два месяца ВС РФ взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за 2023 год

За два месяца ВС РФ взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год.

В первом полугодии РФ удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе - 351, а в сентябре 468 квадратных километров. Проект отмечает, что это произошло из-за дефицита оружия и изменения в тактике российских военных.

В ФРГ считают, что Украина не сможет провести контрнаступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

