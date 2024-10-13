СМИ: В ФРГ считают, что Украина не сможет провести контрнаступление
Министерство обороны Германии считает, что в ближайшее время Киев не сможет провести контрнаступление, сообщает Bild.
При этом Вооруженные силы ФРГ больше не располагают тяжелой военной техникой для ее передачи Украине. Немецкое военное ведомство больше не поставит Киеву крупную военную технику, несмотря на то, что располагает еще почти 300 танками Leopard 2. То же касается танковых гаубиц и БМП.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два требования, однако ему отказали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru