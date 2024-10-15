Минобороны: Российская армия нанесла комплексный удар по ВСУ

Российская армия поразила подразделения ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

ПВО сбила три дрона ВСУ над Белгородской, Курской и Тульской областями

Отмечается, что удар нанесли российские артиллерия и армейская авиация. Урон был нанесен военной техники и живой силе 15 подразделений ВСУ.

Кроме того, украинские объекты в Сумской области были уничтожены российским дальнобойным оружием. Противник потерял за сутки свыше 200 военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 23 150 военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости
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