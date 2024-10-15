Минобороны: Российская армия нанесла комплексный удар по ВСУ
15 октября 202415:51
Российская армия поразила подразделения ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Отмечается, что удар нанесли российские артиллерия и армейская авиация. Урон был нанесен военной техники и живой силе 15 подразделений ВСУ.
Кроме того, украинские объекты в Сумской области были уничтожены российским дальнобойным оружием. Противник потерял за сутки свыше 200 военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщило, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 23 150 военнослужащих.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума распространила «дачную амнистию» на ряд построек
- Шмыгаль: Уничтожено почти 90% всей тепловой энергетики Украины
- Ученые в РФ будут использовать метод лечения наркоманов для больных раком
- Минобороны: Российская армия нанесла комплексный удар по ВСУ
- Санкт-Петербург заработал на курортном сборе 561 млн рублей
- Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества
- Телезрители оценивают экономику РФ оптимистичнее пользователей YouTube
- Опрос показал, что более половины американцев хотят от Украины переговоров с РФ
- Мигрантам запретили работать в семи отраслях в Омской области
- Президент Никарагуа сравнил Нетаньяху с Гитлером, а Зеленского – с «сыном Гитлера»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru