СМИ: ВСУ закидали гранатами подвал с жителями в Артемовске

По словам собеседника агентства, с 2019 года он служил в городе по контракту в ремонтном батальоне, в конце мая 2022 года мужчина сбежал при передислокации части, не желая бросать смертельно больную жену. После смерти жены Коляда скрывался в Артемовске, сейчас он получил статус военнопленного.

Как отметил мужчина, ВСУ сделали из дома огневую точку, при этом гражданские сидели в подвале, сообщает телеканал «360».

«Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — поделился собеседник агентства.

По словам Коляды, украинские силовики продолжали стрельбу, несмотря на просьбы мирных жителей, пишет Ura.ru. При эвакуации гражданских силами частной военной компании «Вагнер» ВСУ стреляли жителям в спину. Как отметил пленный, никто из мирных граждан не пострадал, однако одного из бойцов ЧВК ранило в руку.

