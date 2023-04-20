СМИ: ВСУ закидали гранатами подвал с жителями в Артемовске
Украинские военные при бегстве с позиций в одном из жилых домов Артемовска в конце марта закидали гранатами мирных жителей, которые прятались в подвале. Об этом рассказал местный житель Владимир Коляда в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, с 2019 года он служил в городе по контракту в ремонтном батальоне, в конце мая 2022 года мужчина сбежал при передислокации части, не желая бросать смертельно больную жену. После смерти жены Коляда скрывался в Артемовске, сейчас он получил статус военнопленного.
Как отметил мужчина, ВСУ сделали из дома огневую точку, при этом гражданские сидели в подвале, сообщает телеканал «360».
«Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — поделился собеседник агентства.
По словам Коляды, украинские силовики продолжали стрельбу, несмотря на просьбы мирных жителей, пишет Ura.ru. При эвакуации гражданских силами частной военной компании «Вагнер» ВСУ стреляли жителям в спину. Как отметил пленный, никто из мирных граждан не пострадал, однако одного из бойцов ЧВК ранило в руку.
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