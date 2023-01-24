СМИ: ВСУ пытались контратаковать ВС РФ под Угледаром
Украинские военные 22 и 23 января дважды предприняли попытки контрнаступления и перегруппировать войска в районе Угледара. Попытка оказалась безуспешной, Украина потеряла не меньше 200 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает RT.
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее сообщил об успехах российских подразделений на Угледарском направлении в районе населённого пункта Великая Новосёловка.
Военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале ранее сегодня заявил о взятии населённого пункта Водяное, который «находится западнее Донецка и в паре километров юго-западнее Авдеевки». По его словам, противник отступил и закрепился на холмах севернее.
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