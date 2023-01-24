Военкор Котенок заявил о взятии населённого пункта Водяное
Военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале заявил о взятии населённого пункта Водяное, который «находится западнее Донецка и в паре километров юго-западнее Авдеевки».
По его словам, противник отступил и закрепился на холмах севернее.
Он отметил, что село Водяное входит в большой Авдеевский укрепрайон ВСУ и открывает прямой путь на Карловку.
«Его взятие — шаг к взятию Авдеевского укрепа в клещи и выдавливанию противника по сценарию Соледара — Бахмута. Правда, для этого нужны лучшие штурмовики в мире (и это не фигура речи) в виде отрядов «Оркестра». Но пока «оркестра» на все направления не хватает», - добавил Котенок.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили на Донецком направлении населённый пункт Краснополье, за сутки ликвидировав более 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщает RT.
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