Военкор Котенок заявил о взятии населённого пункта Водяное

Военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале заявил о взятии населённого пункта Водяное, который «находится западнее Донецка и в паре километров юго-западнее Авдеевки».

Минобороны РФ: Освобожден населенный пункт Двуречье в ДНР

По его словам, противник отступил и закрепился на холмах севернее.

Он отметил, что село Водяное входит в большой Авдеевский укрепрайон ВСУ и открывает прямой путь на Карловку.

«Его взятие — шаг к взятию Авдеевского укрепа в клещи и выдавливанию противника по сценарию Соледара — Бахмута. Правда, для этого нужны лучшие штурмовики в мире (и это не фигура речи) в виде отрядов «Оркестра». Но пока «оркестра» на все направления не хватает», - добавил Котенок.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили на Донецком направлении населённый пункт Краснополье, за сутки ликвидировав более 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВооруженные Силы РФСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры