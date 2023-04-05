СМИ: ВСУ применили в Артемовске установку «Змей Горыныч»

Украинские войска применили в Артемовске установку разминирования УР-77 «Змей Горыныч» («Метеорит»), удар пришелся на пустырь. Об этом пишет «Русская весна».

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Портал опубликовал предоставленное источником видео с квадрокоптера. На кадрах видно полет снаряда и мощный взрыв, отмечает телеканал «360».

По данным военкоров, УР-77 ударила по пустырю возле многоэтажного дома на улице Корсункова, сообщает РЕН ТВ. При этом ВСУ целились в расположенные неподалеку здания, но промахнулись.

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ФОТО: РИА Новости
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