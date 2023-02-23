Кулеба: Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие против России

Тем не менее, по словам главы МИД, Киев намерен применять такое оружие для «освобождения территорий».

Кроме того, Кулеба отметил, что украинские военные используют вооружения, поставляемые другими странами, для ударов по новым территориям России.

Между тем СМИ сообщили, что США направят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с возможностью поражения целей на расстоянии более 72 км.

