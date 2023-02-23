Кулеба: Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие против России
Украина не будет использовать для ударов по территории России истребители и дальнобойное оружие, если Запад предоставит Киеву такое вооружение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом Sky News.
Тем не менее, по словам главы МИД, Киев намерен применять такое оружие для «освобождения территорий».
Кроме того, Кулеба отметил, что украинские военные используют вооружения, поставляемые другими странами, для ударов по новым территориям России.
Между тем СМИ сообщили, что США направят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с возможностью поражения целей на расстоянии более 72 км.
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