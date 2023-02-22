СМИ: Украина получит американские дальнобойные бомбы Boeing
США отправят на Украину дальнобойные бомбы Jdam-ER с возможностью поражения целей до 45 миль (более 72 км), которые производит компания Boeing, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
США заявляли о планах передать Киеву «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках декабрьского пакета военной помощи, однако не было известно, какие именно западные бомбы отправятся на Украину. Пентагона не раскрывал подробности об отправляемых боеприпасах в целях безопасности.
Издание отмечает, что бомбы, о которых идет речь, имеются на вооружении военно-воздушных и военно-морских сил США, а покупателями такого вооружения выступают более 26 стран по всему миру. Добавляется, что бомбы Jdam-ER имеют «крылья», которые при сбросе увеличивают дальность полета снаряда в три раза. Эти бомбы были разработаны в сотрудничестве с ВВС Австралии, отмечает Bloomberg.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев добивается прогресса в вопросе поставок западных дальнобойных ракет. По его словам, на Западе понимают важность поставок Украине истребителей. Также Зеленский напомнил о решении стран НАТО предоставить Киеву танки.
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