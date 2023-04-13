СМИ: ВСУ при отступлении подрывают и поджигают дома в Артемовске

«Мы шли по крупным застройкам, высотным зданиям. Как начинаешь к ним приближаться — они понимают, что оборона у них "проседает". <...> При отходе они просто "складывают" (взрывают. — НСН) многоэтажные здания», — отметил боец.

По словам собеседника агентства, украинские силовики также взорвали при отступлении здание бывшей фабрики с капитальными стенами. Как отметил командир, противник отошел к меньшей застройке, «чтобы уменьшить личный состав для обороны».

Кроме того, боец рассказал, что ВСУ также поджигают здания, пишет Ura.ru. Противник заранее складывает в строения горючие материалы, пытаясь с помощью поджогов затруднить зачистку.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды «Вагнера» овладели тремя кварталами Артемовска, напоминает РИА ФАН.

