Песков: Путин регулярно играет в хоккей
Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Он играет, он играет регулярно в хоккей, это единственное, что я знаю», - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Владимир Путин обладает званием мастера спорта по дзюдо и самбо, а также любит горные лыжи. К хоккею он пристрастился в более поздние годы. В 2011 году благодаря его инициативе в России была основана Ночная хоккейная лига (НХЛ), в матчах которой президент регулярно принимает участие.
Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным поддержал предложение президента России о проведении хоккейных матчей между командами России и США с участием игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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