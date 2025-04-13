Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на севере ФРГ

Как сообщает Bild, двухмоторный самолёт потерпел крушение на территории сталелитейного концерна Salzgitter AG. Информация о происшествии поступила в пожарную службу в 09:45 по местному времени (10:45 мск).

Авиакатастрофа случилась практически сразу после вылета воздушного судна с аэродрома в Зальцгиттере. Пролетев чуть менее одного километра, самолёт рухнул между двумя производственными цехами предприятия, что привело к возгоранию. На месте происшествия действуют пожарные расчёты. По предварительным данным, жертвами крушения стали оба пилота, находившиеся на борту. Точные причины трагедии пока не установлены, однако эксперты рассматривают версию технической неисправности, в частности, проблем с двигателем.

Как отмечает газета, несмотря на инцидент, работа завода не прерывалась. Представитель Salzgitter AG заявил, что авария нанесла производственной инфраструктуре лишь минимальный ущерб.

11 апреля небольшой самолет упал на дорогу рядом с аэропортом во Флориде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

