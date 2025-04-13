Ребенок погиб в Таджикистане в результате землетрясения

Трехлетний ребенок погиб на востоке Таджикистана в результате землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

По информации агентства, в результате подземных толчков в Раштском районе на востоке Таджикистана ребенка завалило стеной дома.

В 09:24 (07:24 мск) по местному времени на востоке Таджикистана было зафиксировано сильное землетрясение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТаджикистан

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