Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Магнитуда в эпицентре, по предварительным данным, составила 4,9», - говорится в сообщении.
По данным сейсмологов, жители Камчатского края почувствовали подземные толчки магнитудой до трех баллов.
Эпицентр землетрясения располагался в акватории Авачинского залива на глубине 58,9 километров ниже уровня морского дна и на расстоянии 74 километров от Петропавловска-Камчатского.
Ранее на этой неделе у берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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