Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

«Магнитуда в эпицентре, по предварительным данным, составила 4,9», - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, жители Камчатского края почувствовали подземные толчки магнитудой до трех баллов.

Эпицентр землетрясения располагался в акватории Авачинского залива на глубине 58,9 километров ниже уровня морского дна и на расстоянии 74 километров от Петропавловска-Камчатского.

Ранее на этой неделе у берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



