Пушилин заявил о контроле над всеми административными зданиями Артемовска

Российские силы контролируют все административные здания Артемовска (Бахмут), сообщил в эфире Первого канала врио главы Донецкой республики Денис Пушилин.

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По его словам, подразделения ВСУ остаются на западных окраинах города. За украинскими военнослужащими стоят заградотряды, которые не дают им отступить, рассказал врио главы республики.

Также активные действия разворачиваются в районе железной дороги, уточнил Пушилин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о поднятии российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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