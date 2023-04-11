Пушилин заявил о контроле над всеми административными зданиями Артемовска

По его словам, подразделения ВСУ остаются на западных окраинах города. За украинскими военнослужащими стоят заградотряды, которые не дают им отступить, рассказал врио главы республики.

Также активные действия разворачиваются в районе железной дороги, уточнил Пушилин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о поднятии российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, пишет «Радиоточка НСН».

