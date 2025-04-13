Фура со свиньями перевернулась в Томской области
13 апреля 202515:33
Фура со свиньями перевернулась во время ДТП в Томской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, ДТП произошло около деревни Мельниково. Водитель жив, однако минимум 30 свинюшек пострадали. Несколько поросят разбежались в панике по деревне — их ловят общими усилиями.
На месте скорая, а животным вызвали ветеринаров.
В декабре 2024 года в результате ДТП в Приморье погиб амурский тигр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru