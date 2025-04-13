Фура со свиньями перевернулась в Томской области ﻿﻿

Фура со свиньями перевернулась во время ДТП в Томской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации Mash, ДТП произошло около деревни Мельниково. Водитель жив, однако минимум 30 свинюшек пострадали. Несколько поросят разбежались в панике по деревне — их ловят общими усилиями.

На месте скорая, а животным вызвали ветеринаров.

В декабре 2024 года в результате ДТП в Приморье погиб амурский тигр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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