Фура со свиньями перевернулась в Томской области ﻿﻿

По информации Mash, ДТП произошло около деревни Мельниково. Водитель жив, однако минимум 30 свинюшек пострадали. Несколько поросят разбежались в панике по деревне — их ловят общими усилиями.

На месте скорая, а животным вызвали ветеринаров.

В декабре 2024 года в результате ДТП в Приморье погиб амурский тигр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».