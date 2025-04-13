Четыре человека пострадали в результате столкновения семи машин на Кузбассе
Семь машин столкнулись на трассе в Кузбассе, пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошли 13 апреля около 12.00 по местному времени (8.00 мск) на 118-м километре автодороги «Кемерово – Новокузнецк».
Согласно информации ГАИ, водитель Hyundai Creta, не учтя задымление на дороге и не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с автомобилем ГАЗель. Аналогичная ситуация привела к столкновению между следовавшими за ними автомобилями KIA Sportage и Chery Tiggo. Позже Nissan Bluebird врезался в остановившийся KIA Sportage, который был вынужден прекратить движение из-за затрудненного проезда. Завершилась цепочка аварий наездом Лады Приора на стоящий Nissan Bluebird.
В результате ДТП травмы получили водитель и двое малолетних пассажиров (5 и 3 лет) в автомобиле Chery Tiggo, а также пассажир Nissan Bluebird. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Накануне под Нижним Новгородом автомобиль сбил семь пешеходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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