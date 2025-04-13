В версии WhatsApp для Windows обнаружили критическую уязвимость
В WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) для Windows обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять пользователям вредоносное ПО. Об этом сообщает МВД России.
Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники могут распространять вредоносное ПО, замаскировав его под безобидные файлы — например, изображения или документы. При открытии таких вложений в мессенджере вредоносная программа активируется незаметно для пользователя.
В ведомстве добавили, что уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6.
В МВД призвали пользователей WhatsApp обновить мессенджер до последней версии, не открывать вложения от неизвестных отправителей, регулярно отслеживать информацию о киберугрозах и активировать функцию автоматической установки обновлений ПО.
В середине февраля МВД уже предупреждало о проблемах в системе безопасности в WhatsApp. Тогда вредоносное ПО проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru