В версии WhatsApp для Windows обнаружили критическую уязвимость

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники могут распространять вредоносное ПО, замаскировав его под безобидные файлы — например, изображения или документы. При открытии таких вложений в мессенджере вредоносная программа активируется незаметно для пользователя.

В ведомстве добавили, что уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6.

В МВД призвали пользователей WhatsApp обновить мессенджер до последней версии, не открывать вложения от неизвестных отправителей, регулярно отслеживать информацию о киберугрозах и активировать функцию автоматической установки обновлений ПО.

В середине февраля МВД уже предупреждало о проблемах в системе безопасности в WhatsApp. Тогда вредоносное ПО проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы.