«Башкирский Хатико»: собака почти месяц ждет погибшего в пожаре хозяина ﻿﻿

В МЧС напомнили, что 24 марта в одноэтажном садовом доме в СНТ под Уфой произошел пожар. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили под завалами тело 62-летнего мужчины. С того момента собака погибшего и сидит на пепелище.

Сотрудники МЧС России пытались забрать верного друга, но он никого к себе не подпускает.

Уточняется, что местные жители приносят собаке еду и воду.

В начале апреля стало известно, что кот-Хатико, который в течение семи лет не покидал могилу своего хозяина в Махачкале, скончался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

