«Башкирский Хатико»: собака почти месяц ждет погибшего в пожаре хозяина
Под Уфой верный пес почти месяц ждет на пепелище погибшего в пожаре хозяина. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в своем телеграм-канале.
В МЧС напомнили, что 24 марта в одноэтажном садовом доме в СНТ под Уфой произошел пожар. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили под завалами тело 62-летнего мужчины. С того момента собака погибшего и сидит на пепелище.
Сотрудники МЧС России пытались забрать верного друга, но он никого к себе не подпускает.
Уточняется, что местные жители приносят собаке еду и воду.
В начале апреля стало известно, что кот-Хатико, который в течение семи лет не покидал могилу своего хозяина в Махачкале, скончался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru