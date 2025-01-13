СМИ: ВС России сдержали танки ВСУ с помощью дронов
Российские беспилотники на оптоволокне помогли сдержать попытку третьего контрнаступления Вооруженных сил Украины в Курской области, в том числе и на месте боевой славы — Курской дуге, сообщает Forbes.
По данным издания, оптоволоконные дроны помогли войскам России сдержать украинскую атаку 5 января. Новые российские БПЛА поражают украинские танки, в том числе лучшие американские M-1 Abrams и немецкие Leopard 2.
Участившееся применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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