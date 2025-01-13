СМИ: Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу
Участившееся применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новый этап противостояния на Украине, сообщает Newsweek.
Журнал пишет, что «война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу». По словам экспертов, именно российские войска первыми применили этот вид беспилотников в зоне проведения спецоперации.
Среди ключевых достоинств оптоволоконных БПЛА называется невозможность перехвата или подавления БПЛА, его невидимость для средств радиообнаружения, а также более четкое изображение с камер.
Ранее гражданские производители кратно увеличили объемы производства дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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