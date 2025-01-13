Как минимум два высших офицера Вооруженных сил Украины ликвидированы после удара в направлении Сум, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, погибли 12 человек, около десятка получили ранения.

Ранее в ДНР 16 военных ВСУ решили сдаться в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

