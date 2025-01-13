Стало известно о ликвидации высших офицеров ВСУ в районе Сум
13 января 202500:01
Как минимум два высших офицера Вооруженных сил Украины ликвидированы после удара в направлении Сум, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, погибли 12 человек, около десятка получили ранения.
Ранее в ДНР 16 военных ВСУ решили сдаться в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru