Фактический миллиардер: В «Ижавиа» заявили, что выполнят все обязательства
У «Ижавиа» достаточно ресурсов для выполнения всех обязательств, несмотря на потерю права осуществлять авиаперевозки.
Об этом заявил в Telegram глава компании Александр Синельников. «Вижу комментарии с сомнениями, про то, что справимся ли мы со своими обязательствами. И есть ли у нас деньги. Отвечу: Да, вне всяких сомнений. «Ижавиа» фактический миллиардер. И все обязательства будут выполнены»,— отметил Синельников.
Замечания, которые так и не были устранены, в том числе по функционированию системы управления безопасностью полетов, стали причиной аннулирования Росавиацией сертификата эксплуатанта у «Ижавиа». Кроме того, перевозчик нарушал режим труда и отдыха экипажей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ВС РФ впервые поразили завод американской компании в Киеве
- Фактический миллиардер: В «Ижавиа» заявили, что выполнят все обязательства
- Мигранты в РФ стали меньше нарушать законы
- Названы причины, по которым «Ижавиа» лишилась сертификата эксплуатанта
- В Финляндии заявили, что небо страны используют для атак на Россию
- Трамп: Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС
- Туск: Ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине
- Лукашенко поручил отправлять крестьян-тунеядцев на «военно-воспитательные» работы
- СМИ: Бортпроводники «Аэрофлота» пожаловались на переработки и сокращение отдыха
- Туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Турцию из-за лесных пожаров