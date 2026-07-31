Фактический миллиардер: В «Ижавиа» заявили, что выполнят все обязательства

Об этом заявил в Telegram глава компании Александр Синельников. «Вижу комментарии с сомнениями, про то, что справимся ли мы со своими обязательствами. И есть ли у нас деньги. Отвечу: Да, вне всяких сомнений. «Ижавиа» фактический миллиардер. И все обязательства будут выполнены»,— отметил Синельников.

Замечания, которые так и не были устранены, в том числе по функционированию системы управления безопасностью полетов, стали причиной аннулирования Росавиацией сертификата эксплуатанта у «Ижавиа». Кроме того, перевозчик нарушал режим труда и отдыха экипажей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

