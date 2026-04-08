В атаках катеров ВСУ в Черном море увидели след Британии
Запуски безэкипажных катеров ВСУ по целям в Черном море координируются Великобританией. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, за этими действиями стоят британские структуры, и, как он считает, это должно учитываться при оценке происходящего. Эксперт также отметил, что Черноморский флот отражает подобные атаки.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Также в сети появились кадры уничтожения одного из катеров с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Дандыкин добавил, что потенциальными целями таких атак могут быть газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он не исключил, что с наступлением теплого сезона интенсивность применения подобных средств может вырасти, включая использование подводных аппаратов, передает «Радиоточка НСН».
