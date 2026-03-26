Глава Минтранса Турции: Безэкипажный катер мог атаковать танкер в Черном море
Танкер ALTURA мог быть атакован в Черном море безэкипажным катером. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в беседе с телеканалом 24 TV.
Ранее стало известно, что у берегов Турции БПЛА атаковали танкер турецкой компании ALTURA, который перевозил 140 тысяч тонн нефти, напоминает RT.
«Речь не о БПЛА, вероятнее всего, удар был нанесен безэкипажным катером, причем намеренно по машинному отделению, чтобы вывести из строя судно», - рассказал Уралоглу.
По словам министра, после внешнего воздействия был зафиксирован взрыв. Танкер принадлежит зарубежной компании, однако управляется турецкой, экипаж судна - граждане Турции.
