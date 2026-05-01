В России хотят наказывать за оскорбление чувств женщин
В Госдуму внесли проект закона, который предполагает штрафы за оскорбления чувств женщин и публичные призывы к нарушению их прав, сообщает «РЕН ТВ».
Авторы инициативы - депутаты партии «Новые люди». Документ предполагает установить штрафы в 10-20 тысяч рублей за публичные призывы, оправдывающие или пропагандирующие поведение, которое ограничивает женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводят их роль к обслуживанию мужчин.
По словам парламентариев, это является «возвратом к архаичным патриархальным моделям». Отмечается, что в публичном пространстве участились случаи оскорбления и дискриминации женщин, исходящие от представителей общественных организаций и государственных органов.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней за высказывания в ее адрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В России хотят наказывать за оскорбление чувств женщин
