В России хотят наказывать за оскорбление чувств женщин

В Госдуму внесли проект закона, который предполагает штрафы за оскорбления чувств женщин и публичные призывы к нарушению их прав, сообщает «РЕН ТВ».

Авторы инициативы - депутаты партии «Новые люди». Документ предполагает установить штрафы в 10-20 тысяч рублей за публичные призывы, оправдывающие или пропагандирующие поведение, которое ограничивает женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводят их роль к обслуживанию мужчин.

По словам парламентариев, это является «возвратом к архаичным патриархальным моделям». Отмечается, что в публичном пространстве участились случаи оскорбления и дискриминации женщин, исходящие от представителей общественных организаций и государственных органов.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней за высказывания в ее адрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроектыЖенщины

