СМИ: ПВО уничтожает над Туапсе беспилотники

По предварительным данным, сбито как минимум 10 дронов. По словам очевидцев, в небе слышны взрывы и стрельба, а также периодически видны яркие вспышки. Группы украинских дронов летят со стороны моря, по ним ведëтся огонь. Серьëзных последствий и разрушений на земле не замечено.

Угроза атаки БПЛА в Туапсинском округе была объявлена вечером 30 апреля, позже ограничения на приëм и выпуск самолетов были введены в аэропортах Краснодара Геленджика и Сочи.

За апрель украинские дроны трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Волонтеры собрали около трёх тысяч мешков загрязненного грунта на пляже посёлка Тюменский, куда принесло нефтяное пятно из Туапсе, рассказал НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

