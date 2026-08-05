Военные США потратили в Иране почти все дальнобойные ракеты
Боевые действия на Ближнем Востоке привели к существенному сокращению арсенала как американских ракет Patriot, высокий спрос на которые предъявляют многие страны, так и значительные запасы высокоточных ракет дальнего радиуса действия, сообщает Reuters.
Это вызывает опасения относительно готовности США к участию в вероятных будущих конфликтах. Речь идет в основном о ракетах класса «земля-земля», таких как тактическая баллистическая ракета ATACMS с дальностью полета 300 км и высокоточная ударная ракета PrSM. Последняя впервые стала применяться против Ирана. Она имеет дальность полета 500 км. Агентство отмечает, что американские военные израсходовали практически все запасы этих видов вооружений.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался дать Зеленскому 300 ракет на зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Военные США потратили в Иране почти все дальнобойные ракеты
- СМИ: ВС РФ ударили по Киеву 30 ракетами
- СМИ: Теневой рынок олимпиад лишает стобалльников ЕГЭ «бюджета» в вузах
- Онищенко оценил риски прихода в РФ инфекции со «взрывной» диареей
- Возврат денег за отмененные туры в Крым может затянуться на полгода
- Путин упростил заключение контракта с армией для судимых граждан
- Бензин АИ-95 подорожал на 7,5% на Петербургской бирже
- Зеленский разрешил бывшим заключенным идти служить в ТЦК
- Финляндии открывает первое в мире хранилище ядерных отходов
- В магазинах ожидается рост цен на оливковое масло из-за жары в Европе