В Россию завозят бригады поварих и швей из Северной Кореи
В Россию начался завоз бригад женщин из Северной Кореи, сообщает «Осторожно, новости».
Аутсорсинговая компания предлагает российским предприятиям группы из 40 работниц. Их можно задействовать на конвейерных производствах, в швейных цехах, сельском хозяйстве и работе в кафе и ресторанах. Северокорейские сотрудницы хорошо себя зарекомендовали в приготовлении роллов. Компания указывает на высокую производительность, отсутствие текучести кадров и возможность круглогодичной занятости.
Нанять такую бригаду можно только целиком, разделять работниц нельзя. Женщинам необходимо предоставить изолированное место для проживания — отдельный этаж или здание. Трудоустройство оформляется по договору подряда. Оплата устанавливается почасовая и начинается от 480 рублей - минимальная ставка, которую за работниц предложили на одном из складов в московском регионе.
Ранее рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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