Приток иностранных разработок в Россию рухнул до минимума с 1990-х
Обвалился приток в Россию передовых технологий и изобретений из-за рубежа, заявили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
В 2025 году Роспатент получил от иностранных заявителей 4 тыс. 701 заявку на изобретения. Количество заявок, которые нерезиденты подают, когда приносят в Россию свои разработки, чтобы легально их ввозить, защитить от копирования и продать лицензию для российского рынка, сократилось еще на 9,5% за год и почти на 60% относительно 2021 года.
Общее количество заявок на изобретения от иностранцев откатилось до самого низкого уровня как минимум с 1990-х годов. В 2010 году иностранцы принесли в РФ и зарегистрировали в Роспатенте 13 тыс. 778 изобретений — то есть почти втрое больше, чем в прошлом году. В 2000 году таких заявок было 5 тыс. 311, или на 13% больше.
Поток заявок из США снизился с 2,4 тыс. в 2020 году до 745 в 2025 году, из Германии — на 84,4% (с 1,3 тыс. до 203), из Японии — на 75% с 1,2 тыс. до 288.
Ранее стало известно, что резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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