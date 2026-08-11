Приток иностранных разработок в Россию рухнул до минимума с 1990-х

В 2025 году Роспатент получил от иностранных заявителей 4 тыс. 701 заявку на изобретения. Количество заявок, которые нерезиденты подают, когда приносят в Россию свои разработки, чтобы легально их ввозить, защитить от копирования и продать лицензию для российского рынка, сократилось еще на 9,5% за год и почти на 60% относительно 2021 года.

Общее количество заявок на изобретения от иностранцев откатилось до самого низкого уровня как минимум с 1990-х годов. В 2010 году иностранцы принесли в РФ и зарегистрировали в Роспатенте 13 тыс. 778 изобретений — то есть почти втрое больше, чем в прошлом году. В 2000 году таких заявок было 5 тыс. 311, или на 13% больше.

Поток заявок из США снизился с 2,4 тыс. в 2020 году до 745 в 2025 году, из Германии — на 84,4% (с 1,3 тыс. до 203), из Японии — на 75% с 1,2 тыс. до 288.

Ранее стало известно, что резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

