СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по промышленным и энергетическим объектам Киева и области
Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по промышленным и энергетическим объектам Киева и области, сообщает Telegram-канал Mash.
Было выпущено минимум 20 ракет разных типов. По предварительным данным, около десяти из них — гиперзвуковые «Цирконы». Также применялись «Искандеры». Около 8–10 ракет поразили цели в городе и пригородах.
Среди поражённых объектов — цеха авиапредприятия «Антонов», где могли собирать ракеты «Фламинго», складской комплекс и электроподстанция напряжением 330 кВ в Броварах, а также позиции ПВО Patriot и IRIS-T у аэропорта Борисполь.
Один из прилётов пришёлся на Соломенский район столицы, где сосредоточены Киевский механический завод Минобороны Украины на Винницкой, завод электрооборудования «Элекон» и производитель лёгкой авиатехники «Аэрос».
Ранее ВС РФ уничтожили портовую инфраструктуру ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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