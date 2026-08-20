СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по промышленным и энергетическим объектам Киева и области

Было выпущено минимум 20 ракет разных типов. По предварительным данным, около десяти из них — гиперзвуковые «Цирконы». Также применялись «Искандеры». Около 8–10 ракет поразили цели в городе и пригородах.

Среди поражённых объектов — цеха авиапредприятия «Антонов», где могли собирать ракеты «Фламинго», складской комплекс и электроподстанция напряжением 330 кВ в Броварах, а также позиции ПВО Patriot и IRIS-T у аэропорта Борисполь.

Один из прилётов пришёлся на Соломенский район столицы, где сосредоточены Киевский механический завод Минобороны Украины на Винницкой, завод электрооборудования «Элекон» и производитель лёгкой авиатехники «Аэрос».

Ранее ВС РФ уничтожили портовую инфраструктуру ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

